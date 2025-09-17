東京地裁、東京高裁などが入る裁判所合同庁舎＝東京・霞が関東京・新橋のガールズバーで2024年10月、女性店員＝当時（18）＝を切りつけ殺害したとして、殺人罪などに問われた無職千明博行被告（50）の裁判員裁判で、東京地裁は17日、懲役19年（求刑懲役20年）の判決を言い渡した。福家康史裁判長は、求めに応じて店でシャンパンなど高額な飲食代を支払い、現金も渡していたが、女性が店から営業として促されていた面があるなど