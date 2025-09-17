岩国基地で陸上離着陸訓練する在日米海軍のF35Cステルス戦闘機（奥）＝17日午後、山口県岩国市在日米海軍の空母艦載機による陸上離着陸訓練（FCLP）が17日、山口県岩国市の岩国基地で始まった。訓練に通常使う東京都の小笠原諸島・硫黄島の噴火によるもので、岩国での実施は2000年9月以来。市は激しい騒音をもたらし容認できないとして、実施しないよう求めていた。米軍が訓練期間とした午後1時半を過ぎると、F35Cステルス戦闘