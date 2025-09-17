千葉県成田市の住宅で、高齢夫婦を殺害しようとしたとして逮捕されたベトナム国籍の男が、栃木県の住宅に侵入し、現金などを盗んだとして、再逮捕されました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、いずれもベトナム国籍で成田市の無職、レ・タン・ルアン容疑者（33）と東京・国立市の技能実習生、ヴィ・ヴァン・ルアット容疑者（33）です。レ容疑者らは今年4月13日の午後8時ごろから未明にかけて、栃木県那須塩原市の住宅に侵入し、腕