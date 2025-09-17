世界陸上東京大会の第３日目となった１５日、男子棒高跳び決勝が行われ、パリ五輪王者のアルマント・デュプランティス（スウェーデン）が、自身が持つ世界記録を更新し、６メートル３０の世界新記録を樹立。国立競技場は大歓声に包まれた。１６９センチの長身でモデルとしても活躍する女優の中条あやみ（２８）は１６日、インスタグラムのストーリーズに、国立のメインスタンドで撮影した動画をアップ。デュプランティスが観客