パレスチナ自治区ガザ北部の最大都市・ガザ市の制圧に向け、地上作戦を開始したイスラエル軍は、制圧までに数か月かかるとの見通しを示しました。イスラエル軍は、ガザ市の制圧を目指し、地上作戦を始めたと16日に発表しました。軍の報道官は「目的を達成するまで、必要なだけ作戦を続ける」としたうえで、制圧には「数か月を要する」との見方を示しました。そのうえで、「都市を一掃するには、さらに数か月かかる」とも述べ、ガザ