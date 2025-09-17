公立中学校の部活動改革で、スポーツ庁と文化庁がつくる有識者会議は１７日、学校の部活動に代わって生徒たちを指導する地域クラブに自治体が「お墨付き」を与える仕組みの大枠を決めた。新たな認定制度を２０２６年度から全国で導入することで、生徒や保護者が安心して活動できる環境や指導の質を担保する狙い。新制度では、クラブの活動実態や指導内容が国の定める要件を満たしているか、自治体が確認する。必要に応じて現地