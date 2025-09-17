ソフトバンクは１７日、宇野真仁朗内野手（１９）が東京都内の病院にて左尺側手根伸筋腱腱鞘再建術、ならびに左ＴＦＣＣ（三角線維軟骨複合体）縫合術を受け、無事終了したことを発表した。競技復帰まで４〜６カ月の見込み。ドラフト４位で入団したルーキー。早実時代に通算６４本塁打をマークしており、今季ウエスタン・リーグでも１０試合出場ながら打率・３９１をマークし、３軍戦ならびに４軍戦では計１２試合で３本塁打と