東京2025世界陸上の男子100ｍで銅メダルを獲得し、200mで4連覇を狙うノア・ライルズ（28、アメリカ）は、日本のアニメをこよなく愛する“アニメオタク”。レース時にアニメキャラクターのパフォーマンスを披露することでも知られ、今大会も会場を盛り上げている。【写真で見る】大喜びで“勇次郎”のような背中を披露するライルズそんなライルズに笑顔が溢れた。30年以上続く格闘技漫画「グラップラー刃牙」の作者・板垣恵介氏が実