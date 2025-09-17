女優の石田ゆり子（55）が17日、都内で行われたイベント「ポメラート、ヘルムート・ニュートン＆1980年代」のテープカットセレモニーに登壇した。イタリア・ミラノのジュエリーメゾン「ポメラート」が伝説的写真家ヘルムート・ニュートンの作品とコラボした展覧会。石田は「ヘルムートさんの写真は強さとチャーミングさ、女性の美しさというひと言では表しきれない魅力にあふれていた」と感激した。ティーンエイジャーだった