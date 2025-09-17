「広島−阪神」（１７日、マツダスタジアム）プレーボール直前に強い雨が降り、試合開始が遅れた。国歌斉唱、メンバー交換まで終わっていたが、グラウンドにはシートが敷かれた。雷も鳴り、屋根のある場所に避難するファンの姿も。大型ビジョンには「ごらんのような天候のためしばらくお待ちください」と表示された。両軍の先発は床田、村上が予告されている。