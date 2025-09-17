とちぎテレビ １６日未明、１８歳の男性の遺体を乗用車のトランクの中に乗せさくら市の警察署に遺棄したとして、２０代の無職の男２人が逮捕された事件で、遺体は下着のみを身に付けた状態で外傷は全身に渡っていたことなどが捜査関係者への取材でわかりました。 事件は１６日午前０時４５分ごろ、さくら市のさくら警察署を車で訪れた男２人が「車内に遺体がある」という趣旨の説明をしたため警察官が調べたところ、トラン