前線や暖かく湿った空気の影響で県内は大雨となっている所があります。能代市では明け方に猛烈な雨が降り、住宅などの浸水被害が出ました。18日明け方にかけて土砂災害や低い土地の浸水などに警戒が必要です。未明から活発な雨雲が次々と流れ込んだ県内。秋田市では明け方に雨脚が強まりました。気象庁はレーダーによる解析で、午前4時40分までの1時間に能代市付近で約100ミリの猛烈な雨が降ったして、記録的短時間大