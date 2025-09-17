2025年9月15日、世界陸上東京大会、男子3000m障害決勝での三浦龍司写真／松尾/アフロスポーツ（スポーツライター：酒井 政人）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]予選から大歓声を受けて快走東京2025世界陸上の男子3000m障害はメダルを目指した三浦龍司（SUBARU）が大会初日の予選から輝きを放った。7月のダイヤモンドリーグ（DL）モナコ大会でマークした8分3秒43の持ちタイムは1組トップ。集団後方からレースを始めると