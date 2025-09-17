地下金庫を公開するか否かで議論を呼んだ「旧日銀金沢支店跡地」の利活用について、馳浩石川県知事はおよそ1年間の休館を予定している金沢21世紀美術館の収蔵品の仮移転を含め、広い視野で検討すべきとの考えを示しました。金沢市中心部の香林坊地区にある旧日銀金沢支店跡地の活用策を巡って、市は地下金庫について一度は非公開にするとしたものの、独断的などと異を唱える意見が上がり、その後、再検討に向けこれまでの方針を修