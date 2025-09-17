ローソンは、9月16日から全国の1万4,051店舗(ローソンストア100を除く)で、クリスマスケーキの予約受付を開始した。2025年は、創業50周年を記念して苺を50個使った「Uchi Café 至福のストロベリークリスマス 6号」(税込14,920円)や、2〜3人向けの3.5号サイズのケーキ、専門店監修品・キャラクターコラボ品、自由に装飾できるシンプルなDIYケーキ、特定原材料8品目不使用のケーキなど、全29種をラインアップしている。〈クリス