ビューカードは9月17日、クレジットカード「ビューカード スタンダード」において「即時発行(バーチャルカード)」の受付を開始した。○申込完了から最短5分で発行即時発行では、スマートフォンから申込完了後、最短5分でカードが発行され、その後「ビューカードアプリ」上でカード番号などの情報が確認可能となる。そのため、申込者はすぐにモバイルSuicaでのチャージや定期券購入、えきねっとでのきっぷ購入、JRE MALLなどをはじ