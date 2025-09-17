酒田市できのう81歳の女性がクマに襲われ顔にケガをしました。女性は山にある畑に向かっていたところ襲われた可能性が高いということです。 【写真を見る】畑には柿や栗の木クマはエサを求めて出没、女性を襲ったか高齢女性が顔を引っかかれる（山形・酒田市） 現場付近の林道は去年の大雨の影響で車で入れないところもあったということです。 警察などによりますときのう午後3時半ごろ酒田市下青沢で「女性がクマに襲われ