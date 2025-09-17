若手警察官がその腕を競います。 【写真を見る】若手警察官が鑑識技術を競い合う 全国ワーストの“店舗荒らし” 指紋や足跡を「現場を破壊せず」採取できるか 愛知県警が“捜査力底上げ”目指す 17日、愛知県春日井市にある警察学校で「現場鑑識競技会」が開かれました。事件現場に残された犯人の証拠を集める捜査力の底上げを目的に、毎年行われています。 設定は愛知県が全国ワーストの“出店荒らし” （下和田