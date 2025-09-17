news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「所属アイドルにわいせつ行為か芸能事務所代表を逮捕」のニュースについてお伝えします。◇◇◇18歳未満だった所属アイドルの女性にわいせつな行為を繰り返したとして送検された芸能事務所代表、鳥丸寛士容疑者39歳。警視庁の調べに対し。鳥丸寛士容疑者「真剣な交際のつもりだった」しかし、被害に遭った女性は。被害女性「代表だから、断ったらアイドルを続けられないと思い