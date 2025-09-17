タレントの梅宮アンナ（53）、アートディレクターの世継恭規氏が17日に都内で行われた「バーニーズ ニューヨーク銀座本店 リニューアル記念イベント」に出席。結婚後、夫婦そろって初のイベント参加となった。二人で手をつないで登場。フォトセッションでは顔を寄せ合い、ハグする場面も。梅宮は「照れくさいよ〜」とおどけ、終始ラブラブムードだった。夫婦そろってのイベントは今回が初めて。「私たちとしては手をつないだ