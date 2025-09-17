健康的な筋トレを続けるためにはどんなことに気を付けたらいいのか。日本体育大学体育学部教授で、ボディビルダーとしても活動している岡田隆さんは「腸を無視した身体づくりは、栄養素の無駄であり、お金と健康をドブに捨てているのと同じだ。筋トレをする前に腸内環境に目を向けてほしい」という――。（第2回）※本稿は、岡田隆『筋トレ効果を最大化するタンパク質戦略いつ、何で、どう摂るか』（青春新書インテリジェンス）