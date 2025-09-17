第一生命保険の社員が、出向先の金融機関から営業関連の内部情報を無断で持ち出し、グループ内で共有していたことが１７日、わかった。昨年発覚した保険代理店での契約者情報の漏えいについての社内調査で、出向者による情報持ち出しも判明した。複数の社員が代理店である出向先の了承を得ないまま、販売実績などの情報を持ち出し、グループの第一フロンティア生命保険などと共有していた。外部の弁護士らと検討した結果、不