東京・新橋のガールズバーで、2024年に従業員の女性をナイフで刺して殺害するなどした罪に問われている男に、懲役19年の実刑判決が言い渡されました。千明博行被告（50）は2024年10月、港区新橋のガールズバーで従業員の谷沢優奈さん（当時18）の首をナイフで刺して殺害するなどした罪に問われています。東京地裁は17日の判決で、「千明被告は被害者より約30歳年上の十分な大人で、被害者は最終的に関係を絶とうとしていた」と指摘