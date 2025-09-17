韓国の８人組ボーイズグループ「ＡＴＥＥＺ」が１７日、東京・豊洲ＰＩＴで約４年６カ月ぶりとなるフルアルバム「ＡｓｈｅｓｔｏＬｉｇｈｔ」発売記念ショーケースを開催した。アルバムについて、ＨＯＮＧＪＯＯＮＧは「本当に久しぶりに聞いていただくフルアルバムですので、完成度が高くてＡＴＩＮＹ（ファンネーム）の皆さんへのプレゼントになるようなアルバムにしたいと思って準備しました」とにっこり。ＳＡＮは「