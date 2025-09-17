茶色く濁った激しい濁流。洪水の被害は寺院にも及び、神様の像も腰の辺りまで水に浸かりました。モンスーンによる記録的な大雨で洪水の被害が相次いでいるインド北部の各地で16日、再び集中豪雨による洪水や土砂崩れが発生しました。ウッタラーカンド州では店が流されたという人もいて、「この市場には7つの店があったが1つも残っていません。何も残っていません」と話していました。また、北東部のマニプール州では川が氾濫し洪水