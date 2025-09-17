全日本プロレス２３日の立川立飛大会で３冠ヘビー級王者・斉藤ジュン（３８）に挑戦する王道トーナメント（Ｔ）覇者の宮原健斗（３６）が意気込みを語った。決勝戦（１５日・後楽園ホール）で本田竜輝に勝利し、３度目の優勝を果たした宮原はジュンに挑戦表明。３年ぶり７度目の戴冠を射程にとらえた。１７日に都内で行われた会見で宮原は「僕たち全日本プロレスのレスラーは、リング上で戦うことで前に進み続けます。全日本