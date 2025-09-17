作家で、日本保守党の百田尚樹代表が１７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、エントリーしていた「Ｍ―１グランプリ２０２５」の予選１回戦に出場したことを報告した。百田氏は旧友の豆谷和男氏とコンビ名「代表と秘書」を先月、結成。アマチュアコンビとして、Ｍ―１に殴り込みを表明していた。この日、１次予選が大阪市内で行われた。「１次予選は（ネタ時間）２分以内で、２分１５秒になると舞台が暗転する。強制