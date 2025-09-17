ソフトバンクの小久保裕紀監督（５３）が１７日の午前中に筑後市内の二軍施設を訪れ、柳田悠岐外野手（３６）と今後の方針について話し合いを行った。柳田は４月１１日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）で自打球が右すねに直撃し「右脛骨骨挫傷」と診断を受けた。その後はリハビリを重ね、８月２９日のウエスタン・広島戦で実戦復帰。以降は指名打者で二軍戦の出場を続けてきた。この日、二軍は練習日とあり、柳田は打撃練習や守