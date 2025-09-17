相模原市緑区１７日午後０時１０分ごろ、相模原市緑区寸沢嵐の市立内郷小学校の教員から「６年生の女子児童４人が腹痛や嘔気、頭痛を訴えている。熱中症の疑いがある」などと１１９番通報があった。同市消防局や市教育委員会によると、４人とも意識がある状態で病院に搬送された。当時、校庭で運動会の練習中だったという。