気象キャスターのオ・ヨアンナさんが突然この世を去ってから1年。遺族は依然として憤りを吐露している。【写真】「変な臭い」オ・ヨアンナさん、“職場いじめ”の内容YouTubeチャンネル「BBC Newsコリア」は9月15日、「オ・ヨアンナ死去1周忌：フリーランス気象キャスターの現実、何が変わったのか」というタイトルの動画を公開した。動画で故人の母親は、娘の1周忌を迎えて再びMBC社屋を訪れ、「娘を失ってから1年が経ったが、誰