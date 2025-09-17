アパート経営での土地活用を考えていたが、「入居者の家賃滞納」で毎月20万円ほどの収入が消える結果になってしまう事例があるようです。経費・ローン返済だけが残り、赤字に転落するケースは決してまれではありません。 この記事では、家賃滞納がアパート経営に与える影響を事例を交えて解説し、未然に防ぐ契約・保証・管理の方法を具体的に紹介します。 家賃滞納が毎月20万円発生したら何