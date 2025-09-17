【モデルプレス＝2025/09/17】8人組ボーイズグループ・ATEEZ（エイティーズ）が17日、都内にてATEEZ JAPAN 2ND FULL ALBUM 「Ashes to Light」発売記念ショーケースを開催。東京ドーム公演の実現に意欲を見せた。【写真】ATEEZ、来日ショーケースでファンに急接近◆ATEEZ、東京ドーム公演に意欲ショーケースではまず、ATEEZの8人がシルエットの状態でステージに登場。幕が下りて1曲目の「Ash」のパフォーマンスをスタートさせた。