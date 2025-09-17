LE SSERAFIMの楽曲『CRAZY』が、“逆走ヒット”の新たな記録を刻んでいる。【写真】直視できない…宮脇咲良、胸元ざっくりドレス姿2024年8月にリリースされたLE SSERAFIMの4thミニアルバム『CRAZY』が、9月16日（現地時間）に発表された米ビルボードの最新チャート（9月20日付）に再登場した。リリースから1年が経過したタイミングで「World Albums」チャート23位にランクインし、注目を集めている。リリース当初に同チャートで1位