【モデルプレス＝2025/09/17】タレントの乙葉が17日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿で秋色ファッションを披露した。【写真】乙葉、ノースリーブ姿でほっそり二の腕際立つ◆乙葉、ノースリーブ姿を披露乙葉は「涼しげなトップスですが、ブラウンカラーで一気に秋色に」とコメントし、ノースリーブ姿でほっそりとした腕が際立つ姿を公開した。この投稿に、ファンからは「いつまでも綺麗」「変わらない可愛さ」「美しすぎる