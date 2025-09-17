マクラーレンが日本市場に捧げる特別な贈り物として、新たな限定モデル「McLaren 750S JC96」が発表された。これはブランド初となる日本限定モデルであり、その台数はわずか61台に限られる。名を冠する”96”は、1996年の全日本GT選手権（JGTC）でドライバーズチャンピオンを獲得したMcLaren F1 GTR、カーナンバー61号車へのオマージュに由来する。ジョン・ニールセンとデビッド・ブラバムの名コンビが駆ったマシンである。【画像