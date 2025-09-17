《いまむーと匠海と柊平が来てくれたー！懐かし楽しかったー！#サヨナラまでの30分》9月16日、Instagramにこう綴ったのは俳優の清原翔（32）だ。’20年6月に脳出血で緊急手術を受け、現在リハビリ中の清原。そんな清原のもとに、俳優仲間らが集まったようだ。投稿された写真では、映画『サヨナラまでの30分』で共演した北村匠海（27）や上杉柊平（33）、撮影を担当した今村圭佑氏とともに笑顔を見せる清原の姿が。公開から5年