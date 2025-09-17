倒れた街路樹岡山・北区の「烏城みち」沿い（提供：岡山市） 17日午前、岡山市の中心部で高さ約10ｍの街路樹が倒れました。けが人はいませんでした。 倒れたのは、岡山城の堀や岡山県立図書館に近い岡山市北区の「烏城みち」沿いの街路樹です。 午前11時半ごろ、市民が警察に通報して発覚しました。けが人はいませんでしたが、一時、歩道を通行止めにするなどしました。 街路樹を管理する岡山市によりますと、倒