巨人の山口寿一オーナーが17日、来季のチームについてコメントしました。プロ野球12球団オーナー会議出席後に取材に応じた山口オーナーは優勝を逃したことについて「誠に残念ですよね。優勝争いさえできなかったことだから、そこはファンの皆さんに申し訳ない」とコメントしました。現在巨人は2位3位を争っていますが、「2位3位については最後までもつれる可能性があるから勝ってもらうしかない。せめてもの意地を見せてもらいたい