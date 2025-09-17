今年の夏は統計史上、最も平均気温が高くなり、40℃以上の日が相次ぎましたが、気象庁は最高気温が40℃以上の日をさす新たな名称について検討を始めたことを明らかにしました。気象庁は現在、30℃以上を「真夏日」、35℃以上を「猛暑日」と定義し、民間の気象会社の日本気象協会が独自に40℃以上を「酷暑日」としています。気象庁の野村長官は会見で、こうした名称について「使うのが適切かどうかも含め、検討していきたい」として