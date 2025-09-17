◇MLB フィリーズ 9-6 ドジャース(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が、2年連続第50号ホームランを達成。試合後にはこの記録やナ・リーグ本塁打王争いについて語りました。大谷選手はこの日の試合に「1番・投手兼DH」で投打二刀流出場。投手として5回ノーヒットの快投を見せると、8回の第4打席には豪快なホームランを放ちました。ライトスタンドへ打った瞬間確信の一発で、メジャー史上6人目の2年連続