北京五輪男子トランポリン代表で4位入賞した外村哲也氏（40）が1年前に第2子となる長男が生まれていたことを17日までに自身のインスタグラムで公表した。外村氏は「実は…1年前に息子が生まれました」と発表した。「遅ればせながら、ようやくここでご報告」とし「毎日すくすく育って、笑顔をたくさんくれています」とすくすくと成長していることを伝えた。また「家族にありがとう」と感謝し「そして、支えてくれるすべての