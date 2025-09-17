NHKの稲葉延雄会長は17日、小規模な中継局を民放と共同利用するために設立した新会社の運営を巡り「コスト上のメリットが十分に発揮されないことが分かってきた」とし、当初計画の実施が厳しい状況になっていることを明らかにした。