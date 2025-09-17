１７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３１７円４２銭（０・７８％）安の４万５１５円４２銭だった。５営業日ぶりに値下がりした。３３３銘柄のうち、２４０銘柄（約７２％）が下落した。前日の米株式市場で、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果が公表されるのを前に様子見姿勢が強まり、主要な株価指数が小幅に下落した。東京市場でも、半導体関連を含む電機株や電力・