「名古屋みなとフルフィルメントセンター」の外壁に設置された太陽光パネル＝17日午後、名古屋市インターネット通販大手アマゾンジャパンは17日、8月に稼働を始めた名古屋市港区の物流拠点「名古屋みなとフルフィルメントセンター」を報道陣に初公開した。延べ床面積は12万5千平方メートルで、アマゾンとして中部以西で最大となる。岐阜、静岡、愛知、三重の東海4県を中心に全国へ発送する商品を取り扱う。在庫は1900万点以上