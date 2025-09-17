「大相撲秋場所・４日目」（１７日、両国国技館）横綱大の里が平幕伯桜鵬に土俵際逆転の突き落としで敗れ、初黒星を喫した。横綱豊昇龍は平幕阿炎を押し出しで下し、４戦全勝。関脇霧島が平幕豪ノ山を上手出し投げで退け、全勝を守った。大関琴桜は平幕玉鷲を突き落としで下し３勝目（１敗）。大関とりの関脇若隆景は、小結高安を寄り切りで下し２勝目（２敗）。高安は初日から４連敗となった。新三役の小結安青錦は平幕王鵬