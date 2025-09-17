「ラクさは欲しいけど、シルエットは妥協したくない」。そんな女性たちの声に応えるように、ラディアンヌの大人気シリーズ「オールインワンブラトップ」がリニューアルしました。累計30万枚以上売れた実績を誇るアイテムが、さらに快適性と補正力を兼ね備えて新登場。日常はもちろん、仕事や休日スタイルにも寄り添い、もっと自分らしく過ごせるインナーへと進化しました。 理想を叶えるブラトップの進化