秋田市の沼谷市長はスタジアム整備について、既存の施設を改修した場合でも7,000人から8,000人を収容できる見込みだと明らかにしました。これまで見込んでいた5,000人より大幅な増加です。また、地下の下水道管については移設を行わない前提で検討を進める方針も示しています。サッカーJリーグが定めるクラブライセンスの基準を満たすスタジアムの整備は、J2のブラウブリッツ秋田がこの先もJ2以上で戦い続ける条件の一