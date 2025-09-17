今年7月、大館能代空港に緊急着陸したアメリカ空軍の輸送機オスプレイについて、県は東北防衛局に経緯や原因を明らかにするよう求めていますが、2か月近くたったいまも、何の回答もないことがわかりました。今年7月、アメリカ空軍の輸送機オスプレイが大館能代空港に緊急着陸。東北防衛局は、パイロットが通常とは異なる兆候を察知し安全確認のために着陸したと説明していました。県は、少なからず県民に不安を与えたとして東北防