県は、先月以降の大雨からの復旧事業について追加の補正予算案を県議会に内示しました。最低賃金の大幅な引き上げを前に中小企業に対する支援金を給付する事業にも予算を計上しています。先月以降、大雨被害を受けた複数の市町村を訪れ、地域住民の声を直接聞いてきた鈴木知事。県議会に内示した追加の補正予算は一般会計の総額で141億1,100万円余りです。このうち、約9割が被害を受けた道路や農業用施設、河川などの復旧事業に充