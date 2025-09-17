大雨による被害が相次ぐ中、八郎潟町では中学生と高校生を対象にした避難訓練が行われました。生徒たちは浸水被害から命を守るための知識と行動を学びました。避難訓練は大雨による浸水被害が相次いでいることを受けて県教育委員会などが開きました。参加したのは五城目高校と八郎潟中学校の生徒約50人です。浸水時は泥水などで足元が見えにくくなります。傘やバットなど身の回りにあるものを使って障害物を避けながら歩きます。避